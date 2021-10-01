Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Siparişim geldi. Koliyi açınca resmen şaşırdım böyle bir ambalaj beklemiyordum. Kim düşünmüş yapmış ise ona teşekkür ediyorum. Bir çok firma bu tür yatırıma girmez dönüşü olmadığı için. Bu yüzden sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. @cotanak_tr r****m *r*l

Gerçekten süper... Önce acabamı demiştim şimdi iyiki üretmişsiniz diyorum @cotanak_tr e********35

Siparişim bugün elime ulaştı.paketleme harika olmu,teşekkürler.başka bir marka kullanıyorduk.ilk defa sipariş veriyorum, tadında tereddüt ettim nasıl diye.tadına küçük kızım bayıldı.elinden alamıyorum tekrar teşekkürler @cotanak_tr **n****ah

Kesinlikle çok güzel bu ezmelerde yerken ağzınızdaki yoğunluk sizi rahatsız eder ya bu yok onun için bu kullanıcı tavsiyemi paylaştım herkese afiyet olsun @cotanak_tr e****o*****35

Siparişimi verdim kargom geldi muazzam kargolama ürünleriniz gerçekten muhteşem helal olsun aldığınız para @cotanak_tr E*m** ***lı

Ben denedim çok güzel, ballı fındık ezmesine bayıldım @cotanak_tr N*** A****er

Tadı okadar guzel ki oglum artık başka birsey yemiyor sekersiz sağlıklı mıss @cotanak_tr h****d***r

Ben butün yemeklerde kullanıyorum çok güzel @cotanak_tr z***.***.88

cotanak ceviz yagı bi harika ısrarla tavsiye ederim @cotanak_tr s****.t**r**n

Yağlarınızı kullanıyorum çok memnunum, şiddetle tavsiye ederim @cotanak_tr n***d***m***s508